Dois anos após a estreia de "Harry e Meghan" na Netflix, a ex-atriz de 43 anos volta à plataforma de streaming norte-americana com "Com Amor, Meghan", uma série de oito episódios.

O público poderá ver Meghan Markle a cuidar do jardim sob o sol da Califórnia, a preparar refeições numa cozinha e a trabalhar como apicultora.

"Não procuramos a perfeição, mas sim a diversão", diz a protagonista, impecavelmente vestida, no trailer. Sempre a sorrir, acrescenta que "sempre gostou de transformar algo comum em sofisticado".

O ambiente é sereno, festivo, distante da política ou das questões delicadas que têm marcado o percurso do duque e da duquesa de Sussex desde que deixaram a família real há cinco anos.

Não podemos esquecer a entrevista explosiva do casal sobre a família real à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, em 2021. Seguiu-se, em 2022, a série documental "Harry e Meghan".

Mulher empenhada

Para Meghan Markle, esta nova fase representa uma continuação do seu blog, "The Tig", que foi forçada a encerrar quando entrou para a família real.

"Quem me segue desde 2014 no Tig sabe que sempre adorei cozinhar, bricolage e jardinagem", afirma no vídeo em que anuncia o novo nome da sua marca.

"Está a tentar reconstruir a sua imagem", diz Pauline MacLaran, professora da Royal Holloway University, em Londres, que compara esta mudança de rumo ao movimento tradwife ("esposa tradicional").

Nesta tendência, muito presente nas redes sociais dos Estados Unidos, esposas dedicadas à família partilham as suas rotinas diárias. A duquesa de Sussex sempre se apresentou como uma mulher empenhada e sem receio de expressar as suas opiniões.

O breve texto publicado no site da família real britânica na altura do seu casamento com o príncipe Harry, em 2018, descrevia-a como uma mulher "orgulhosa de ser feminista", com uma "forte consciência das questões sociais".

Desde que deixou a família real, pronunciou-se várias vezes sobre discriminação racial e mudanças climáticas.

Mas os tempos estão a mudar. Meghan Markle regressou ao Instagram no início de janeiro e, em meados de fevereiro, anunciou a alteração do nome da sua marca de American Riviera Orchard para As Ever.

A empresa comercializa produtos alimentares e utensílios domésticos. "Ela também está numa fase particular da vida, com dois filhos pequenos. Inevitavelmente, isso tem impacto na sua visão das coisas", acrescenta MacLaran.

Segundo a especialista, Meghan Markle, frequentemente criticada pelos tabloides britânicos e descrita como uma "ditadora de salto alto" pela Vanity Fair, "não pode errar".

"Até agora, nada lhe correu bem. Daí este novo foco", conclui Pauline MacLaran.