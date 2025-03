A duquesa de Sussex, esposa do príncipe Harry, do Reino Unido, partilha em "Com Amor, Meghan" dicas para a rotina doméstica, enquanto colhe mel, prepara massa e mistura sais de banho, tudo num cenário idílico da Califórnia.

O primeiro episódio mostra Meghan numa casa rústica e elegante, onde se prepara para receber um amigo de longa data. A propriedade de luxo não é a residência real da duquesa.

O príncipe Harry faz uma breve aparição no final dos oito episódios, mas ao longo da temporada há pequenas pistas sobre a vida do casal enquanto membros da realeza britânica. A série conta ainda com a participação da chef Alice Waters e de Mindy Kaling e Abigail Spencer, atriz de "Suits".

A imprensa britânica não foi muito simpática nas críticas à série, que o jornal The Telegraph descreveu como um "exercício de narcisismo" onde "Meghan convida pessoas para a sua casa imaginária" para que lhe digam "o quão incrível ela é".

O jornal The Times considerou a série desesperado no seu "entusiasmo" por Meghan, "apresentando a sua riqueza extrema e o seu estilo de vida incrivelmente exclusivo como se fossem acessíveis a qualquer pessoa".

A série é o mais recente esforço dos Sussex para encontrarem o seu caminho financeiro, depois de terem deixado de receber dinheiro da realeza.