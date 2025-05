A Prime Video revelou o teaser trailer de "We Were Liars", série baseada no romance de E. Lockhart. Todos os oito episódios estreiam-se a 18 de junho no serviço de streaming.

"We Were Liars" vai seguir a história de Cadence Sinclair Eastman e o seu círculo restrito, apelidado de "Os Mentirosos", durante as suas escapadelas de verão na ilha privada do seu avô em Nova Inglaterra. "Os Sinclair fazem parte da elite americana (conhecida pela sua boa aparência, fortuna familiar e laços invejáveis), mas depois de um misterioso acidente que muda a vida de Cadence para sempre, parece que todos têm algo a esconder", resume a Prime Video.

"Os Liars" são Emily Alyn ("Gossip Gir") como Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari como Gat Patil, Esther McGregor ("Obi-Wan Kenobi") como Mirren Sinclair Sheffield, Joseph Zada ("Invisible Boys") como Johnny Sinclair Dennis.

O elenco conta ainda com Caitlin Fitzgerald ("Sucession"), Mamie Gummer ("True Detetive"), Candice King (2Vampire Chronicles"), Kahul Kohli ("iZombie") e David Morse ("True Detetive").

A série foi escrita pelas showrunners Julie Plec ("Legacies") e Carina Adly MacKenzie ("The Originals"), que também são produtoras executivas.

Veja o trailer: