A Amazon Prime Video anunciou que a segunda temporada de "Geração V" se estreia a 17 de setembro.

O regresso será com os três primeiros episódios e os seguintes chegam a um ritmo semanal até ao "explosivo final" a 22 de outubro.

Foi ainda revelado o teaser trailer de apresentação que a plataforma mostrara aos fãs na CCXP México no sábado. Chance Perdomo, ator que interpretava Andre Anderson, um dos protagonistas da primeira temporada, morreu num acidente de mota em março do ano passado e não surge nas imagens. De acordo com o trailer, a sua personagem desapareceu misteriosamente e é procurada pelo pai, o ex-super-herói Polarity, encarnado por Sean Patrick Thomas.

VEJA AQUI O TRAILER.

A série situa-se no mundo diabólico de "The Boys", expandido o seu universo para a Universidade Godolkin, a prestigiada faculdade de super-heróis onde os estudantes treinam para se tornarem a próxima geração de heróis, de preferência com fins lucrativos.

"Na segunda temporada, um novo curso entra em vigor. Enquanto o resto da América se ajusta ao punho de ferro de Homelander, na Universidade Godolkin, o misterioso novo diretor promove um plano de estudos que promete tornar os alunos mais poderosos do que nunca. Cate e Sam são celebrados como heróis, enquanto Marie, Jordan e Emma voltam relutantemente para a faculdade, com o peso de meses de trauma e perda. Mas preocupar-se com as festas e as aulas torna-se uma luta difícil com uma guerra entre humanos e super-humanos a iniciar dentro e fora do campus. O grupo descobre a existência de um programa secreto que remonta à fundação da Universidade Godolkin e que pode ter implicações muito maiores do que eles imaginam. E, de alguma forma, Marie faz parte dele", resume a plataforma.

O elenco junta Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann e Sean Patrick Thomas. Na nova temporada junta-se Hamish Linklater como Dean Cipher.