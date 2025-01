A Amazon Prime Video e a TVI estreiam esta segunda-feira, dia 27 de janeiro, a quinta temporada do reboot de "Morangos com Açúcar". A sexta temporada da série já está também confirmada.

Na quinta temporada, o autor dos crimes de assédio no colégio foi desmascarado e a paz voltou à escola. "Porém, o verdadeiro agressor continua à solta, a gozar de total impunidade e prepara- se para tomar de assalto o poder, como diretor do colégio. Só Ema sabe a verdade, mas falta-lhe a coragem para fazer a denúncia", adianta o serviço de streaming.

O núcleo de estudantes do Colégio da Barra será protagonizado por Bernardo Cascais e Cecília Borges e conta ainda com o regresso de Beatriz Frazão, Tomás Taborda, António Van Zeller e Oskar de la Fuente. Juntam-se ainda a este núcleo nomes como Kim Ostrwoskij, Diogo Nobre, Mariana Venâncio, Afonso Laginha, Maria Arrais, Frederico Barata e Ricardo Reis.

Do casting público vêm ainda Francisca Frazão, Sebastião Varaine,Susana Luz e Alberto Batista.

Do elenco original para as novas temporadas, regressa Dalila Carmo, que se junta a Tiago Castro e Vítor Fonseca. A série conta também com Maya Booth, Miriam Freeland, Tiago Fernandes e Erica Rodrigues.

Veja o trailer: