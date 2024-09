A TVI e a Prime Video revelam esta quarta-feira, 25 de setembro, o teaser da nova temporada do reboot de "Morangos com Açúcar". Os novos episódios da série chegam ao serviço de streaming e ao canal no dia 28 de outubro.

A quinta e sexta temporadas da produção também já estão confirmadas.

Veja o teaser:

"Na sequência dos acontecimentos do ano anterior, Crómio foi destituído e há uma nova diretora no Colégio da Barra. Uma das novidades trazidas pela diretora é o curso de artes performativas, coordenado por Zé Milho. Há também novos alunos, que embora venham de realidades distintas lutam por um objetivo comum, o acesso facilitado ao Conservatório", adianta a TVI em comunicado.

O elenco é novamente composto por novos talentos, "provenientes dos castings públicos realizados nos últimos meses, mas também por jovens promessas, alguns regressos das temporadas anteriores do reboot e algumas caras icónicas das primeiras temporadas da série original", adianta o canal.

