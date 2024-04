As gravações da quarta, quinta e sexta temporadas de "Morangos com Açúcar" já arrancaram. O SAPO Mag acompanhou o primeiro dia de filmagens, que decorreu na Praia de Carcavelos.

Depois da temporada de verão, Bernardo Cascais vai vestir a pele do novo protagonista de "Morangos com Açúcar". O papel na série marca estreia do ator de 26 anos no mundo da representação.

"Vai ser o meu primeiro papel. Fiz uma self tape no ano passado, para a primeira temporada dos 'Morangos com Açúcar', mas não fiquei. Entretanto, nestes novas três temporadas, houve um casting presencial e fiquei", conta o ator em conversa nos bastidores das gravações da série, explicando que só percebeu que seria um dos protagonistas durante os ensaios. "Soube que era o protagonista já a meio dos ensaios, não tive bem essa noção. Mas acho que o trabalho tem que ser igual, sendo para protagonista ou para qualquer outra personagem. Somos uma equipa, estamos juntos e o trabalho tem que ser igual para todos", frisa.

Bernardo Cascais, que já tinha feito vários trabalhos no mundo da publicidade, confessa que sente "uma pressão extra" por ser o seu primeiro papel. "Vai ser uma boa experiência e é provável que seja o melhor verão da minha vida. Mas já tinha feito uma formação também, com o Marco Medeiros, e era uma área que me interessava muito", conta.

Nas novas temporadas de "Morangos com Açúcar", o ator vai vestir a pele de Leo. "É um rapaz que vem de uma cidade do interior, que vem de um meio muito pobre e que vive com a sua avó. Os meus pais morreram. E o Leo vive com a sua avó e tem o sonho de ser dançarino", adianta.

"Ele consegue uma bolsa no Colégio da Barra, porque o sonho dele é ser dançarino. R vem para Lisboa viver com o irmão, que vai ser interpretado pelo Frederico Barata", resume o ator.

Para preparar a personagem, Bernardo Cascais está a ter aulas de dança com Cifrão. "Eu já tinha alguma formação em dança, mas muito pouca. Estamos a ter aulas na escola do Cifrão (...) E está a ser giro, estamos a ter várias aulas, de vários estilos de dança", conta.

Para se preparar para o papel, Bernardo Cascais tem tido o apoio de Marco Medeiros, o diretor de atores. "Ele diz uma coisa... diz que sou muito genuíno quando faço as coisas, que também vem pouco de ser o meu primeiro papel, não tenho manias, que às vezes que se ganham. Então, sai-me tudo pouco genuíno, do que é a realidade. E eu acho que isso também me ajuda um pouco... no que possa ser bocado pior, se calhar, compenso com o facto de ser mais genuíno", confessa.

"Neste elenco, todos nos estamos a ajudar uns aos outros. Tanto Cecília [Borges] na dança, como a Beatriz Frazão na parte de representação... Estou a gostar mesmo muito deste elenco e desta equipa. Acho que cada tem a sua - não diria a sua especialidade -, mas tem algo a acrescentar ao grupo e todos partilhamos uns com os outros", explica o ator.

Leo, a personagem de Bernardo Cascais, tem 17 anos, menos nove anos do que o ator. "Não me sinto com 26 anos e, por isso, não é um choque tão grande. Claro que já tenho mais maturidade do que alguém com 17 anos. No entanto, a minha personagem, devido a todas as adversidades e o facto de viver num local tão pobre, já tem uma maturidade diferente da dos outros. O Leo teve de crescer muito rápido e sozinho", defende.

Em conversa com o SAPO Mag, Bernardo Cascais recorda que acompanhou as temporadas anteriores e que gostou especialmente da relação entre a Kika [Beatriz Frazão] e o Harry [Tomás Taborda]. "Achei que era uma relação muito interessante entre os dois. Gostei também da parte das bandas, claro, foi muito interessante e não seriam os 'Morangos' sem as bandas. O que é interessante agora, também, é que nesta nova temporada estamos a ir para lado da dança, vai ser giro também. Mas, em geral, gostei de tudo, acho que foi uma boa história", frisa.

Nas novas temporadas, que se estreiam no último trimestre do ano, o núcleo de estudantes do Colégio da Barra é protagonizado por Bernardo Cascais e Cecília Borges e conta ainda com o regresso de Beatriz Frazão, Tomás Taborda, António Van Zeller e Oskar de la Fuente.

Juntam-se a este núcleo Kim Ostrwoskij, Diogo Nobre, Mariana Venâncio, Afonso Laginha, Maria Arrais, Frederico Barata e Ricardo Reis. A existência de dois castings permitiu a entrada no elenco a Francisca Frazão, Sebastião Varaine, Susana Luz e Alberto Batista.

Do elenco original para as novas temporadas, está confirmado o regresso de Dalila Carmo, que se junta a Tiago Castro e Vítor Fonseca. A série conta também com Maya Booth, Miriam Freeland, Tiago Fernandes e Erica Rodrigues.