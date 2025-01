O Colégio da Barra vai voltar a abrir portas no final do mês. A quinta temporada de "Morangos com Açúcar" esteia-se a 27 de janeiro na Prime Video e na TVI.

Para antecipar os novos episódios, o canal e o serviço de streaming revelaram o trailer. A nova temporada vai contar com Tomás Taborda, Bernardo Cascais, Beatriz Frazão e Cecília Borges no elenco principal.

"O autor dos crimes de assédio no Colégio foi desmascarado e a paz voltou à escola. Porém, o verdadeiro agressor continua à solta, a gozar de total impunidade e prepara-se para tomar de assalto o poder, como diretor do Colégio. Só Ema sabe a verdade, mas falta-lhe a coragem para fazer a denúncia. O que será que se segue?", resume a sinopse.

Não perca a nova temporada de “Morangos com Açúcar”, a partir de 27 de janeiro na TVI e Prime Video.

Veja o trailer: