A notícia foi confirmada pelo seu marido, Scott Dynamo, na passada sexta-feira, dia 5 de julho, nas redes sociais.

"No dia 2 de julho, o meu marido, o melhor amigo e alma gémea morreu em sequência de um problema cardíaco inesperada após uma semana de luta no hospital”, escreveu Dynamo no X, antigo Twitter. “Os médicos não têm nenhuma explicação sobre o que aconteceu", acrescentou.

Mike Heslin vestiu a pele de Polo na primeira temporada de "Operação: Lioness", protagonizada por Zoe Saldana e Nicole Kidman. O ator fez ainda parte do elenco de séries como "The Holiday Proposal Plan", "Younger", "The Influencers", "7 Deadly Sins" e "You Are Never Alone".