Madalena Aragão faz parte do elenco de "El Turco", uma das próximas apostas do Disney+. A série é protagonizada por Can Yaman, ator conhecido pelos seus papéis nas populares novelas turcas.

Na sua conta no Instagram, a atriz portuguesa, que protagoniza as novas temporadas de "Morangos com Açúcar", adiantou que vai vestir a pele de Elda.

"El Turco" vai centrar-se na história de um soldado que, após a Batalha de Viena (em 1683), fica no norte de Itália, onde acaba ficar conhecido por El Turco.