Já não falta muito: a série "Operação: Lioness" regressa em novembro.

Logo no dia 1 chegam os dois primeiros episódios da segunda temporada e os restantes seis serão lançados semana a semana, anunciou a SkyShowtime.

No papel de uma nova agente Lioness, Genesis Rodriguez ("Umbrella Academy") é a principal novidade do elenco que mantém Zoe Saldaña como protagonista e eleva Morgan Freeman e Thad Luckinbill oficialmente ao elenco regular, juntando-se a Laysla De Oliveira, Michael Kelly, Nicole Kidman, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton e Hannah Love Lanier.

"À medida que a luta da CIA contra o terrorismo se aproxima de casa, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Kelly) alistam uma nova agente Lioness para se infiltrarem numa ameaça anteriormente desconhecida. Com a pressão a aumentar de todos os lados, Joe é forçada a confrontar os profundos sacrifícios pessoais que fez como líder do programa Lioness", resume a sinopse.

"Operação: Lioness" faz parte do universo televisivo construído por Taylor Sheridan desde o sucesso de "Yellowstone" em 2018, que integra "1883" e "1923", além de "Mayor Of Kingstown", "Tulsa King", "Lawmen: Bass Reeves" e a ainda inédita "Landman", disponíveis no serviço da SkyShowtime.