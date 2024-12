Inserida na Maratona Musical que a MTV tem planeada para o fim do ano, a série documental "As1one: The Israeli-Palestinian Pop Music Journey" estreia no fim de semana de 14 e 15 de dezembro, a partir das 10h00, com dois episódios em cada dia.

A série acompanha o lançamento internacional, as viagens e as histórias da banda As1One, composta por cantores, rappers e instrumentistas israelitas e palestinianos.

Produzida pela As1One Production Company em associação com a Best Production Company para a MTV Entertainment Studios, a série centra-se nas vidas de seis jovens – a primeira boys band israelita-judeu e palestiniano-árabe do mundo – que se juntam para formar um grupo pop de sucesso mundial, os as1one.

"Ao longo desta comovente série documental dividida em quatro partes, a música, enquanto derradeiro elemento de ligação, é explorada numa narrativa de viagem que dá origem a uma banda inédita", resume o canal.