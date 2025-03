A série de grande sucesso "Fauda" vai regressar e a rodagem de novos episódios arrancará no fim de abril.

Atualmente em pré-produção, a revista Variety avança que a história da quinta temporada vai decorrer tanto em Israel como no estrangeiro, com a equipa envolvida numa missão privada.

No início de 2026, série deverá ser lançada na israelita Yes TV, seguindo-s a seguir a nível mundial a Netflix, onde as quatro temporadas estão disponíveis.

Com diálogos em hebraico e árabe e distribuída pela Netflix nos últimos anos, "Fauda", ​​que significa “caos” em árabe, é uma das mais assistidas no mundo árabe e tem uma vasta comunidade de fãs a nível internacional.

Centrando-se na luta entre uma unidade de elite de agentes israelitas infiltrados e militantes palestinianos e apresentando aos espectadores a complexidade do conflito, a série destaca-se pela brutal representação do dia a dia dos dois povos e as omnipresentes restrições relacionadas com a segurança, os atentados e as operações militares.

“Em fevereiro de 2015, ‘Fauda’ estreou na Yes TV e nos últimos 10 anos vimos esta série crescer e tornar-se um fenómeno mundial. Não podemos pensar numa forma melhor de comemorar este aniversário do que trazer ‘Fauda’ de volta para mais uma temporada para ser desfrutada pelos seus fãs dedicados em todo o mundo.”, diz Sharon Levi, diretora da Yes Studios, no comunicado oficial.

Não há detalhes oficiais sobre o elenco, mas a série criada pelo ator Lior Raz, que interpreta Doron Kabilio, e o jornalista Avi Issacharoff, vai juntar alguns dos envolvidos em algumas das mais importantes séries israelitas dos últimos 15 anos, como o argumentista Omri Shenhar (“Tehran”) e o realizador Omri Givon (“Reféns”), que já trabalhou na quinta temporada.

O desenvolvimento da quinta temporada foi afetado e a história reescrita após os ataques de 7 de outubro de 2023 do Hamas e a guerra em Gaza que se seguiu.

Um dos membros da equipa, produtor e soldado reservista Matan Meir, responsável pela organização das filmagens, na segunda e terceira temporadas, morreu com outros quatro soldados numa operação em Gaza em novembro desse ano.

Já em janeiro de 2024, um dos atores do elenco principal, Idan Amedi, que interpreta Sagui, ficou gravemente ferido numa explosão.