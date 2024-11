"Não Digas Nada" é uma das grandes estreias de novembro do Disney+. A minissérie original do FX estreou-se esta quinta-feira, dia 14 de novembro, em Portugal, e conta com novo episódios.

A série é baseada no livro best-seller de Patrick Radden Keefe, que recentemente ficou em 19.º lugar na lista do New York Times dos 100 melhores livros do século XXI. Tal como o livro, a adaptação televisiva parte de factos reais da história Troubles (como ficaram conhecidos os 39 anos de guerra na Irlanda do Norte).

De acordo com o serviço de streaming, "Não Digas Nada" é uma história "envolvente de homicídio e memória, passada durante os Conflitos na Irlanda do Norte". "Abrangendo quatro décadas, a série começa com o chocante desaparecimento de Jean McConville, uma mãe solteira de dez filhos que foi raptada de sua casa em 1972 e nunca mais foi vista com vida", adianta o comunicado.

Contando a história de vários membros do Exército Republicano Irlandês (IRA), a minissérie explora os extremos a que algumas pessoas chegam em nome das suas crenças, a forma como uma sociedade profundamente dividida pode subitamente mergulhar num conflito armado, a longa sombra da violência radical para todos os afetados e os custos emocionais e psicológicos de um código de silêncio.

A série é protagonizada por Lola Petticrew, como Dolours Price, e Hazel Doupe, como Marian Price, jovens mulheres que se tornaram símbolos potentes da política radical. Anthony Boyle interpreta Brendan Hughes, um estratega militar carismático mas conflituoso, e Josh Finan interpreta Gerry Adams, um importante operador político que viria a negociar a paz e que sempre negou ter qualquer envolvimento com o IRA. Maxine Peake interpreta Dolours Price, mais velha.

"Não Digas Nada" tem sido aclamada pela critica especializada. A revista Time diz que minissérie é "o mais imperdível thriller político de 2024". Já a Variety, descreve a primeira temporada como "comovente".

O Vulture recomenda "Não Digas Nada" a todos os leitores e sublinha que a história é um espelho de muitos conflitos.