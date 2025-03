"Baby Reindeer" lidera a corrida para os BAFTA Television Awards, cujas nomeações foram anunciadas esta quinta-feira.

Entre as oito nomeações para a produção da Netflix estão Melhor Minissérie em Drama, Ator Principal (Richard Gadd) e Atriz Secundária (Jessica Gunning) e Argumento.

Segue-se um trio de produções com seis nomeações: "Rivais" (Disney+), "Slow Horses" (AppleTV+) e "Mr. Bates vs the Post Office" (ITV).

A corrida para Melhor Ator inclui ainda nomes bem conhecido como Gary Oldman, David Tennant, Martin Freeman e Toby Jones.

A categoria das séries internacionais inclui "Não Digas Nada" (Disney+), "Shōgun" (Disney+) e "True Detective: Night Country" (Max).

Com 75 nomeações, os programas da BBC destacam-se claramente na lista dos prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, com Channel 4, Netflix, Sky e ITV a receberem respetivamente 27, 26, 23 e 21.

Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia marcada para 11 de maio no Royal Festival Hall, com Alan Cumming como anfitrião.

LISTA DOS NOMEADOS PRINCIPAIS

Veja aqui a lista completa de nomeados.

Melhor Série de Drama

"Blue Lights" (BBC One)

"Sherwood" (BBC One)

"Supacell" (Netflix)

"Wolf Hall: The Mirror and the Light" (BBC One)

Melhor Série de Comédia

"Alma’s Not Normal (BBC Two)

"Brasic" (ITV2)

"G’wed" (ITV2)

"Ludwing" (BBC One)

Melhor Minissérie

"Baby Reindeer" (Netflix)

"Lost Boys and Fairies" (BBC One)

"Mr. Bates vs The Post Office" (ITV1)

"One Day" (Netflix)

Melhor Série Internacional

"After the Party" (Channel 4)

"Colin From Accounts" (BBC Two)

"Não Digas Nada" (Disney+)

"Shōgun" (Disney+)

"True Detective: Night Country" (Max)