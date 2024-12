A revista Time elegeu "Shōgun" como a melhor série de 2024. A publicação revelou esta quarta-feira, 4 de novembro, o seu ranking anual.

Uma das novidades mais populares e aclamadas para o pequeno ecrã em 2024, a minissérie "Shōgun", de dez episódios, foi lançada entre fevereiro e abril, tornando-se no programa mais visto de sempre do FX com base no número de horas globais de visualização. Está disponível em Portugal através do Disney+.

Já "Industry", da HBO/ Max, conquistou o segundo lugar do top da Time, seguida por "Não Digas Nada!" (Disney+). "Penelope", da Netflix, mereceu a quarta posição do ranking.

AS 10 MELHORES SÉRIES DE 2024 PARA A REVISTA TIME

10. Pachinko (Apple TV+)

9. Baby Reindeer (Netflix)

8. The Sympathizer (HBO)

7. Interview With the Vampire (AMC)

6. Somebody Somewhere (HBO)

5. Fantasmas (HBO)

4. Penelope (Netflix)

3. Não Digas Nada! (Disney+)

2. Industry (HBO)

1. Shōgun (Disney+)