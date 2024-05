"Dançar Para o Diabo: O Culto 7M do TikTok" é uma das últimas estreia do mês da Netflix. A série documental chega ao serviço de streaming esta quarta-feira, dia 29 de maio, e a história real promete chocar os espectadores.

A produção acompanha um grupo de dançarinos do TikTok, que se vê "nas garras de um culto que se faz passar por uma empresa de gestão chamada 7M".

"Entre estas figuras públicas encontra-se Miranda Wilking, cuja liberdade a família tenta desesperadamente recuperar. Outros dançarinos e membros do culto conseguem escapar e começar a reconstruir as suas vidas, mas o processo de cura só pode começar quando unirem esforços para tentar quebrar o ciclo de abuso", resume a Netflix.

A série documental de três episódios, um projeto do realizador Derek Doneen e das produtoras Dirty Robber e WV Alternative, denuncia as "táticas diabólicas usadas por organizações semelhantes a seitas para controlar as pessoas, e mostra os esforços hercúleos das famílias para proteger os seus entes queridos".