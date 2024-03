Após frustrar as expectativas com o cancelamento de séries que acabam por deixar a história por concluir, a Netflix só precisou de 14 dias para dar boas notícias aos fãs da "Avatar: O Último Airbender".

Esta quarta-feira, a plataforma anunciou a renovação da série para mais duas temporadas e assim concluir a história sobre o mundo dividido pelos quatro elementos Fogo, Água, Terra e Ar.

A decisão surge após os oito primeiros episódios gerarem 41,1 milhões de visualizações nos primeiros 11 dias, liderando o TOP 10 mundial das séries em inglês desde a estreia a 22 de fevereiro. Também é a mais vista em Portugal.

O arranque coloca "Avatar: O Último Airbender" em boa posição para entrar no ranking das mais vistas de sempre da plataforma, que conta as audiências dos primeiros três meses.

Segundo a imprensa dos EUA, o plano agora é filmar as temporadas 2 e 3 com pouco tempo de diferença para mitigar o impacto do crescimentos dos jovens atores.

A história segue de perto a inspiração da série de animação de grande sucesso, exibida inicialmente no canal Nickelodeon entre 2005 e 2008, que já originou um filme fracassado de M. Night Shyamalan em 2010, acompanhando a jornada do jovem Aang, o 'Avatar' capaz de trazer paz e equilíbrio ao mundo dividido uma vez que é o único com a capacidade de manipular os quatro elementos.

"Um rapaz conhecido como o Avatar tem de dominar os poderes dos quatro elementos para salvar um mundo em guerra e combater um inimigo cruel decidido a impedi-lo", destaca a sinopse original.

TRAILER LEGENDADO.