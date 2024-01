Ali Wong entrou para a história com sua vitória na cerimónia dos Emmys 2023.

A estrela de "Rixa", da Netflix, conquistou o galardão de Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme, tornado-se na primeira mulher asiática a vencer na categoria de protagonista.

Antes de Ali Wong, Sandra Oh conquistou três nomeações pelo seu papel em "Killing Eve" (2019, 2020 e 2022) e Yôko Shimada, de "Shōgun "(1981), esteve na corrida a um Emmy.

Na cerimónia, "Rixa", da Netflix, foi uma das grandes surpresas da noite. Elogiada pela crítica, a série com Steven Yeun e Ali Wong arrecadou oito Emmys, tal como "The Last of Us", da HBO Max, mas conquistou vitórias nas principais categorias: Melhor Minissérie, Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme (Steven Yeun) ou Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme (Ali Wong).