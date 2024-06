Oscar Isaac e Carey Mulligan são os desejados para a segunda temporada de "Rixa".

O Deadline revela esta sexta-feira que os atores estão em negociações para serem os novos protagonistas da série de antologia, que formalmente ainda não recebeu luz verde para avançar.

Ainda assim, fontes dizem que a história andará à volta de dois casais em conflito.

Os atores já trabalharam juntos em "A Propósito de Llewyn Davis" (2013), dos irmãos Coen.

Com filmes como "Um Ano Muito Violento" (2014), "Ex Machina" (2015), "Dune" (2021) e a saga "Star Wars" (2015-2019) no currículo, Issac tem vindo a aumentar o trabalho também nas minisséries, como foi o caso de uma nova versão de "Scenes from a Marriage" (2021, Max) e "Moon Knight" (2022, Disney+).

Nomeada para os Óscares por "Uma Outra Educação" (2009), "Uma Miúda com Potencial" (2020) e "Maestro" (2023), a última (mini)série de Mulligan para o pequeno ecrã foi "Collateral" em 2018 (BBC2, Netflix).

Lançada em abril de 2023, "Rixa" ("Beef", no título em inglês) recolheu os elogios dos espectadores e da crítica internacional.

"Quais as consequências de uma discussão no trânsito?": este era o ponto de partida da comédia negra.

"Danny Cho (Steven Yeun), um empreiteiro nas lonas e zangado com o mundo, enfrenta Amy Lau (Ali Wong), uma empreendedora por mérito próprio com uma vida idílica", resumia a plataforma.

"Nesta série de comédia negra profundamente comovente, a intensidade do conflito entre os dois arrasa-lhes as vidas e as relações pessoais", destacava o serviço de streaming, descrevendo a série como "excêntrica".

Entre muitos prémios, destaque para os oito Emmys 2023, incluindo nas principais categorias: Melhor Minissérie, Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme (Steven Yeun) ou Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme (Ali Wong).

Em entrevista à Rolling Stone em abril do ano passado, o criador e realizador da série, Lee Sung Jin, revelou que esperava que a produção tenha uma segunda temporada e que já tinha ideias para uma terceira.