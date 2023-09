A 22 de setembro, os canais FOX e FOX Comedy estreiam a série de short-videos "Nuvem". A animação portuguesa é a primeira de sempre a estrear no Metaverso nacional, no dia 20 de setembro, às 19h00, no espaço virtual do MEO, e que será aberto ao grande público.

A experiência irá contar com a presença virtual do elenco da série - Rita Blanco, José Raposo, Luís Franco-Bastos, André Cabral, Jovana Teles, e dos guionistas Ana Correia (Peperan), Diogo Lima e Manuel Cardoso.

"Desenvolvidos e produzidos na sua totalidade em Portugal, os três primeiros episódios destes short-videos poderão ser vistos, em primeira mão, no MEO Metaverso. Para assistir a esta antestreia única basta acederes a www.meo.pt/metaverso, criares o teu próprio avatar e entrares num novo, e divertido, universo virtual", explica o canal em comunicado, frisando que é "a primeira vez que é feita uma antestreia no espaço do MEO Metaverso".

"A exibição desta história repleta de humor acontece assim em ambiente virtual e intangível, o mesmo que serve de cenário à própria narrativa. De salientar que qualquer pessoa poderá aceder ao evento através de computador ou smartphone havendo oportunidade para o público interagir virtualmente com o elenco e guionistas da série", resume o comunicado.

A "Nuvem", uma produção nacional repleta de humor

A partir de uma ideia original do estúdio criativo da The Walt Disney Company Portugal, a série tem argumento de Ana Correia (Peperan), Diogo Lima e Manuel Cardoso, foi produzida pela Playground Production Company e pelo estúdio de animação, Dialogue.

"Num vasto cosmos de zeros e uns, a Nuvem é um lugar que promete armazenar e cuidar de avatares digitais com problemas, abandonados pelos seus criadores. Mas o que aparenta ser o paraíso é na verdade o limbo entre a recuperação e a eliminação absoluta... E, acima de tudo, um inferno de tédio", adianta a FOX.

No primeiro episódio acompanhamos a chegada de uma nova avatar à Nuvem. Ainda em negação quanto ao facto de ter sido abandonada pela sua criadora, Zoe_19 (Carolina Amaral) é recebida pelos seus companheiros de reabilitação: Vanda Val (Rita Blanco), uma avatar cancelada e desbocada; Ana_B Oficial (Jovana Teles), uma wanna be de influencer descartada pela criadora; Orlando Boomer (José Raposo), um avatar desatualizado que remonta aos tempos do ADSL; Agente 404 (André Cabral), o antigo avatar de um hacker; e o inexpressivo Sticker, um avatar tão traumatizado que não tem voz nem movimentos.

"A única coisa que ajuda Zoe_19 a relaxar é saber que não tarda vai sair dali, que deve ser coisinha para 5 minutos… Mas será que vai mesmo? Como é que vai (sobre)viver na Nuvem?", questiona o canal.

A série conta com a participação de Rita Blanco, José Raposo, Luís Franco-Bastos, Carolina Amaral, André Cabral e Deborah Kristal. Carla Duarte, Jovana Teles e Márcio Domingues, os vencedores do primeiro casting de avatares feito para televisão em Portugal, também fazem parte do elenco de vozes.