A temporada arranca com a misteriosa morte de um magnata dos diamantes, que espoleta uma implacável batalha pelos bens entre os herdeiros e a empregada doméstica com quem tinha casado recentemente.

"O Senhor da Casa" é uma das novas apostas da Netflix. A primeira temporada da série tailandesa estreia-se a 18 de julho no serviço de streaming.

"Quando Roongroj, um magnata dos diamantes, morre em circunstâncias misteriosas, todas as atenções centram-se em Kaimook, sua ex-empregada com quem tinha casado recentemente. O drama instala-se quando os filhos de Roongroj se envolvem numa implacável batalha pelos bens do falecido pai", resume a Netflix.

A novela dramática de suspense "explora a perspetiva dos serventes atormentados que têm suprimido os ressentimentos em relação à forma miserável como a abastada família os tratava, apesar ajudarem a encobrir os segredos sujos dos patrões".