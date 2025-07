Mariza, Dillaz, Gabriel “O Pensador”, Fernando Daniel e The Gift vão estar em concerto nas Festas da Cidade de Alcobaça, que se realizam de 20 a 24 de agosto, anunciou este município do distrito de Leiria.

Mariza atua no dia 20, seguindo-se Dillaz a 21, Gabriel “O Pensador” a 22, Fernando Daniel a 23 e The Gift a 24, com a participação especial de Coral e do projeto Amália Hoje.

Há também animação musical, com atuações de DJ, bandas, orquestras e filarmónicas do concelho.

O certame conta com tasquinhas, mostra de atividades económicas no espaço dedicado às empresas do concelho, divertimentos e carrosséis, a XXIV Alcobaça Equestre, o 31.º Circuito de Ciclismo de São Bernardo e perícia automóvel.

O programa integra ainda a exposição “Marcas de Alcobaça”, nas áreas da cerâmica, cutelaria e agroalimentar, mostra de máquinas agrícolas e de animais, sessões de ‘showcooking’, exposição museológica, artesanato ao vivo e em exposição.

O certame realiza-se por ocasião do feriado municipal, a 20 de agosto, Dia de São Bernardo, representante da Ordem de Cister e pilar espiritual e histórico da identidade de Alcobaça e da centenária Feira de São Bernardo.

As festas são de entrada livre e são organizadas pela Câmara Municipal de Alcobaça.

A Feira de São Bernardo realiza-se há oito séculos em honra do santo padroeiro de Alcobaça e figura maior da Ordem de Cister, São Bernardo de Claraval.

Os monges cistercienses introduziram várias técnicas agrícolas, gastronómicas e industriais que são ainda hoje a base da economia local.

Desde 2022 que a feira voltou ao centro da cidade, entendendo-se entre o Rossio e a Cova da Onça.