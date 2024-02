A SkyShowtime revelou o primeiro teaser de "O Tatuador de Auschwitz", série que se estreia a 7 de junho na SkyShowtime. A produção de seis episódios é baseada no best-seller internacional de Heather Morris e é inspirada na história real de Lali e Gita Sokolov, que se conheceram no campo de concentração de Auschwitz, durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial.

No teaser, "vemos Lali mais velho (Harvey Keitel), a contar as suas experiências de Auschwitz a Heather Morris (Melanie Lynskey), enquanto revive as suas memórias daquele tempo". "No primeiro trailer vemos também Lali mais jovem (Jonah Hauer-King), quando conhece e se apaixona por Gita (Anna Próchniak)", resume o serviço de streaming.

O vídeo conta com uma música original criada por Hans Zimmer.

Veja o teaser:

"O Tatuador de Auschwitz" conta a história de um judeu eslovaco, Lali (Hauer-King), que, em 1942, foi deportado para o campo de concentração de Auschwitz, onde morreram mais de um milhão de judeus durante o Holocausto.

Logo após a sua chegada, é atribuída a Lali a função de Tätowierer (tatuador), ficando responsável por marcar números de identificação nos braços dos outros prisioneiros. "É assim que conhece Gita (Próchniak), quando tatua o seu número de prisioneira no braço, iniciando-se um amor que desafia as atrocidades que os rodeiam. O princípio de uma história corajosa e inesquecível. Sob a vigilância constante de um imprevisível oficial Nazi das SS, Stefan Baretzki (Jonas Nay), Lali e Gita estão determinados a lutar pela sobrevivência um do outro", destaca a sinopse.

"Cerca de 60 anos mais tarde, Lali (Keitel), já na casa dos oitenta, conhece Heather Morris (Lynskey), uma nova escritora. Pouco tempo depois de ficar viúvo, Lali sente-se com coragem para contar a sua história ao mundo. Ao relatar a sua história a Heather, Lali enfrenta os fantasmas da sua juventude e revive o momento em que se apaixonou, num dos lugares mais terríveis do mundo", resume a SkyShowtime.

Realizada por Tali Shalom-Ezer, a série tem produção executiva de Claire Mundell.