Barbra Streisand vai interpretar uma nova canção para "O Tatuador de Auschwitz", uma nova série original da SkyShowtime.

A plataforma anunciou hoje que a lenda da música e do cinema gravou "Love Will Survive" acompanhada pela Orquestra Sinfónica de Londres, no que é a sua estreia para uma série numa carreira com mais de seis décadas recheada de êxitos.

Com lançamento mundial pela Columbia Records a 25 de abril, a composição é do vencedor de dois Óscares Hans Zimmer com Kara Talve, nomeada para um Emmy e parte do grupo de compositores Bleeding Fingers Music, com o vencedor de um Grammy Walter Afanasieff. A letra é do nomeado para um Grammy Charlie Midnight.

Zimmer e Talve compuseram também a banda sonora para a minissérie de seis episódios que será lançada na totalidade a 7 de junho e tem como protagonistas Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak e Jonas Nay.

Jonah Hauer-King como Lali Sokolov

"O Tatuador de Auschwitz" conta a história de um judeu eslovaco, Lali (Hauer-King), que, em 1942, foi deportado para o campo de concentração de Auschwitz, onde morreram mais de um milhão de judeus durante o Holocausto.

"Logo após a sua chegada, é atribuída a Lali a função de Tätowierer (tatuadores), ficando responsável por marcar números de identificação nos braços dos outros prisioneiros. É assim que conhece Gita, quando tatua o seu número de prisioneira no braço, iniciando-se um amor que desafia as atrocidades que os rodeiam. Sob a vigilância constante de um imprevisível oficial Nazi das SS, Stefan Baretzki, Lali e Gita estão determinados a lutar pela sobrevivência um do outro", resume a sinopse.

Será muitos anos mais tarde que Lali, já na casa dos oitenta, sentirá coragem para contar a sua história ao mundo, dos fantasmas da juventude ao "momento em que se apaixonou, num dos lugares mais terríveis do mundo".

"Devido ao aumento do antissemitismo no mundo atual, quis cantar 'Love Will Survive' no contexto desta série, como forma de recordar os seis milhões de almas que se perderam há menos de 80 anos. E também para dizer que, mesmo nos tempos mais negros, o poder do amor pode triunfar e perdurar", diz Streisand no comunicado oficial.