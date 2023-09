"One Piece", inspirada na série de manga da autoria de Eiichiro Oda anteriormente adaptada para uma série anime, estreou-se a 31 de agosto na Netflix e rapidamente chegou ao top diário em vários países.

No fim de semana de estreia, a aposta em imagem real bateu novos recordes e ultrapassou "Stranger Things" e "Wednesday". De acordo com o site FlixPatrol, a série em imagem real conquistou a liderança do top em 84 países.

"One Piece" lidera o ranking, por exemplo, em Portugal, Bélgica, Brasil, Alemanha, Grécia, Japão, Espanha ou Estados Unidos.

"One Piece" é descrita como "uma épica aventura de alto-mar como nenhuma outra".

"Monkey D. Luffy é um jovem aventureiro que anseia por uma vida de liberdade desde sempre. Luffy parte da sua aldeia para embarcar numa perigosa viagem em busca de um tesouro lendário, o One Piece, e tornar-se o rei dos piratas! Para encontrar a derradeira recompensa, Luffy tem de recrutar a tripulação com que sempre sonhou antes de encontrar um navio para esquadrinhar os sete mares, livrar-se dos Marinheiros no seu encalço e provar que é melhor estratega que os perigosos rivais que se escondem em cada etapa do caminho", resume a Netflix.

A série é uma aventura pirata criada em parceria com a Shueisha e com produção da Tomorrow Studios e da Netflix.

Desde a publicação do volume 1 em 1997, a caça ao One Piece, tesouro cobiçado por todos os piratas e principalmente por Luffy, herói da série, já soma mais de 100 volumes e multiplica recordes de vendas.

Com 490 milhões de cópias vendidas, Eiichiro Oda entrou para o Guinness na categoria de "maior número de cópias de uma história de banda desenhada publicada por um único autor".