Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal, e Ellie, encarnada por Bella Ramsey, estão longe da relação quase parental que chegaram a ter na primeira temporada. Há distância e algum ressentimento envolto em mistério que será desenrolado ao longo da temporada.

“Obviamente muito mudou nestes cinco anos”, afirmou Bella Ramsey, numa conferência de imprensa de lançamento da temporada em Los Angeles. “A Ellie tinha 14 e agora tem 19. Esses são anos de formação na vida de qualquer adolescente e isso nota-se, mas há razões mais profundas para o desentendimento”.

Joel, que agora está numa posição de autoridade dentro da comunidade de sobreviventes que tenta proteger-se dos infetados, recomeça a história com uma grande dificuldade em lidar com o afastamento de Ellie, pela qual nutre um afeto parental.

Pedro Pascal disse que foi complicado, por vezes de uma forma que não foi saudável, sentir a dor do personagem. Mas explicou porque acha que uma série como esta é tão importante.

“Contar histórias é catártico de muitas formas”, disse o ator na conferência. “Reflete a experiência humana e, sob circunstâncias extremas, há uma catarse em ver relações humanas em crise e em dor a partir de um lugar seguro, e ver alegorias políticas e sociais”.

Também o ator Gabriel Luna, que interpreta Tommy Miller – o irmão de Joel – falou do elemento catártico. “Na primeira temporada, contámos a história de uma pandemia. Na segunda, é sobre os conflitos e onde eles começam”, continuou. “As pessoas em todo o mundo estão a lidar com conflitos e presas em ciclos de vingança. Será que podem ser quebrados?”, questionou.

Tommy reaparece com uma família em crescimento, empenhado em criar os filhos com a mulher e agora com a presença do irmão e de Ellie, uma espécie de sobrinha, sendo ao mesmo tempo líder do Conselho de Segurança.

“Uma coisa muito interessante quando a comunidade cresce é a decisão de quem deixamos entrar, como protegemos os que amamos”, ponderou. “Que elementos de perigo os deixamos enfrentar para desenvolverem habilidades?”

Neil Druckmann, argumentista e produtor executivo – coautor do videojogo que deu origem à série – prometeu “uma temporada louca” e explicou que muito do contexto que no jogo só vem mais tarde aqui foi posto na linha da frente.

“Se tivéssemos uma cronologia similar, a audiência teria de esperar muito tempo pelo contexto, por isso pareceu-nos apropriado dá-lo logo de início”, salientou.

Esse é o caso de Abby (interpretada por Kaitlyn Dever), uma nova personagem que quer vingar-se de Joel. A atriz disse ser uma fã do videojogo “há muito tempo” e ter tido uma experiência incrível na série, porque o mundo de The Last Of Us “é tão grande e abrangente”.

Com sete episódios, a estreia da segunda temporada está marcada para 14 de abril no serviço de 'streaming' Max Portugal. Ainda antes do regresso, a HBO já confirmou que a série foi renovada e haverá uma terceira temporada, citando a qualidade do trabalho e a sua popularidade.