"Quantum Leap", que continua a história da série de culto original do anos 90 ("O Viajante do Tempo", em Portugal), é uma das novas grandes apostas do SyFy. A primeira temporada chega esta segunda-feira, 18 de setembro, às 22h15, e, em conversa com o SAPO Mag, os protagonistas Raymond Lee e Caitlin Bassett prometem muitas aventuras e emoções.

"Era pequeno quando a série original se estreou e, por isso, vi quando voltou a ser emitida. Tenho boas memórias da série", conta Raymond Lee ao SAPO Mag. Caitlin Bassett relembra também que era "muito nova" para ver "Quantum Leap" no pequeno ecrã: "Quando vi, foi quando comecei a fazer enasios para a série. Fiquei muito animada por ter a oportunidade de trabalhar em algo de ficção científica, que fosse uma aventura".

"Antes de dizer sim ao projeto, li o guião do episódio piloto e adorei. Foi um dos melhores pilotos que li. Como ator, pensei: 'ah, isto é algo que gostaria imenso de fazer", confessa o ator. "E muita das coisas que adoro na série original são as mesmas que gosto na nova versão: continua com aquele nível de empatia, de nos colocarmos no lugar dos outros", adianta.

A atriz concorda com o colega. "Como diz o Raymond, acho que foi um dos pilotos mais emocionantes que li. Pensei que ia ler só algumas linhas à noite, já era muito tarde quando comecei a ler... e não consegui parar", recorda.

"Adoro a parte da família, é uma das maiores diferenças em relação à série original, que era mais sobre amizade - até houve um romance entre os protagonistas. Mas na nossa versão, temos uma família que se desfaz quando o Ben Song se vai embora. Durante toda a temporada, vês o progresso da família a partir desse trauma, como tenta seguir em frente", adianta Caitlin Bassett.

Para o atriz a relação da família e a forma como supera os problemas foi a "parte mais emotiva" porque "altos e aventuras há sempre".

Ao longo de cinco temporadas e 97 episódios entre 1989 e 1993, a história original de "O Viajante do Tempo", como se chamou em Portugal, centrava-se no Dr. Sam Beckett (Scott Bakula), um físico que entrava numa máquina do tempo e acabava por involuntariamente saltar através do espaço-tempo, tomando temporariamente o lugar de outra pessoa para completar uma missão, sempre na esperança que o próximo salto o levasse de volta a casa. A ajudá-lo, em forma de holograma, estava o mulherengo e excêntrico Almirante Al Calavicci (Dean Stockwell).

"Quase 30 anos depois de o Dr. Sam Beckett ter entrado no acelerador e ter desaparecido", como recorda o comunicado oficial da continuação, "deparamo-nos com uma nova equipa, dirigida pelo Dr. Ben Song (Raymond Lee), que pretende reiniciar o antigo projeto do Dr. Sam Beckett, na esperança de compreender os mistérios que a máquina do tempo – e o homem que a criou – escondem.

No entanto, tudo muda quando Ben dá um salto para o passado sem autorização, deixando a equipa para trás e sem compreender por que o terá feito. Com Ben está Addison (Caitlin Bassett), uma veterana condecorada do exército que traz precisão e sensatez ao seu trabalho – mas que lhe aparece sob a forma de holograma e que só ele pode ver e ouvir".

Em conversa com o SAPO Mag, Raymond Lee conta que a sua personagem, Ben Song, decide dar "o salto permanente ou temporário" durante a sua festa de noivado. "Vamos ver como tudo termina no final da temporada", acrescenta.

Já a protagonista descreve a sua personagem, Addison Augustine, como "alguém que gosta de fazer tudo e de forma rápida". "Vão ver uma personagem que não está habituada a ficar no banco dos passageiros", adianta, acrescentando que o percurso da protagonista é "muito emocionante".

"Temos convidados incríveis na temporada - os fãs vão-se lembrar deles. E a história é completamente épica e em grande escada. Estamos muito orgulhosos da série que criámos na primeira temporada e estabelecemos as bases para descolarmos", acrescenta o ator.

E as aventuras vão continuar na segunda temporada, prometem os protagonistas. "A primeira temporada tinha um objetivo específico e muitas perguntas ficaram por responder. A segunda temporada é diferente e estamos muito entusiasmados por contar aos fãs o novo capítulo desta história, onde as regras são um pouco diferentes", conta Caitlin Bassett.