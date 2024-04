O canal ABC cancelou "Quantum Leap", que continua a história da série de culto original do anos 1990 ("O Viajante do Tempo", em Portugal). A série contou com apenas duas temporadas que, em Portugal, foram exibidas no canal SyFy.

Segundo o Deadline, enquanto preparavam os últimos episódios, os showsrunners Martin Gero e Dean Georgaris não sabiam que a produção iria chegar ao fim.

"Quantum Leap" é protagonizada por Raymond Lee, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park, Nanrisa Lee e Ernie Hudson.

Ao longo de cinco temporadas e 97 episódios entre 1989 e 1993, a história original de "O Viajante do Tempo", como se chamou em Portugal, centrava-se no Dr. Sam Beckett (Scott Bakula), um físico que entrava numa máquina do tempo e acabava por involuntariamente saltar através do espaço-tempo, tomando temporariamente o lugar de outra pessoa para completar uma missão, sempre na esperança que o próximo salto o levasse de volta a casa. A ajudá-lo, em forma de holograma, estava o mulherengo e excêntrico Almirante Al Calavicci (Dean Stockwell).

"Quase 30 anos depois de o Dr. Sam Beckett ter entrado no acelerador e ter desaparecido", como recordava o comunicado oficial da continuação, "deparamo-nos com uma nova equipa, dirigida pelo Dr. Ben Song (Raymond Lee), que pretende reiniciar o antigo projeto do Dr. Sam Beckett, na esperança de compreender os mistérios que a máquina do tempo – e o homem que a criou – escondem. No entanto, tudo muda quando Ben dá um salto para o passado sem autorização, deixando a equipa para trás e sem compreender por que o terá feito. Com Ben está Addison (Caitlin Bassett), uma veterana condecorada do exército que traz precisão e sensatez ao seu trabalho – mas que lhe aparece sob a forma de holograma e que só ele pode ver e ouvir".