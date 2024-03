Em contagem decrescente para a Comic Con, Raymond Lee é a mais recente confirmação.

Conhecido como o protagonista da série "Quantum Leap", o ator norte-americano vai estar presente nos dias 22 e 23 de março (sexta e sábado).

No currículo recente estão ainda a série "Kevin Can F**k Himself" (2021) e o filme "Top Gun: Maverick" (2022).

"Quantum Leap", cuja segunda temporada começou a ser exibida no SYFY, dá continuidade à saga iniciada há quase 30 anos por outra série com o mesmo tempo ("O Viajante do Tempo" em Portugal), quando o Dr. Sam Beckett desapareceu no acelerador Quantum Leap.

Na nova série, Raymond Lee interpreta o Dr. Ben Song, um jovem e brilhante físico quântico que viaja no tempo para corrigir erros do passado.

A próxima edição da Comic Con Portugal decorre na Exponor, em Matosinhos, de 21 a 24 de março.