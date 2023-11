A primeira parte da sexta e última temporada estreou-se na passada quinta-feira, dia 16 de novembro, na Netflix, e conta com apenas quatro episódios. Os seis capítulos finais chegam no próximo mês, no dia 14 de dezembro, ao serviço de streaming.

No Google e nas redes sociais, as pesquisas sobre os acontecimentos que marcaram a história da família real britânica aumentam sempre quando estreia uma nova temporada de "The Crown". No arranque da sexta e última temporada, a morte de Diana é o tema principal dos episódios e despertou a curiosidade dos fãs.

No TikTok, várias contas dedicadas à série compararam o discurso de Isabel II sobre a morte da "princesa do povo" com a cena protagonizada por Imelda Staunton. O vídeo tornou-se viral e soma já milhares de visualizações.

Veja o vídeo:

No fim de semana de estreia, os novos episódios chegaram ao primeiro lugar do top mundial da plataforma. Segundo o site FlixPatrol, a série lidera o ranking diário em 57 países.

Em Portugal, "The Crown" também ocupa o primeiro lugar do top diário da Netflix. Já a série brasileira "DNA do Crime" conquistou a segunda posição.

A nova temporada sobre o reinado de Isabel II irá foca-se na história entre a morte da Princesa Diana em 1997 e o casamento do Príncipe Carlos e Camilla em 2005.

Ao longo dos episódios, "a princesa Diana e Dodi Fayed estreitam o seu relacionamento, mas um fatídico acidente de automóvel muda a sua história para sempre".

"Após a morte da mãe, o príncipe William tenta voltar à rotina em Eton, enquanto a monarquia enfrenta a opinião pública. À medida que a data do seu Jubileu de Ouro se aproxima, a rainha contempla o futuro da monarquia: o casamento de Charles e Camilla e o início do conto de fadas de William e Kate", resume o serviço de streaming..

Um dos destaques da história está também no início do Século XX, quando William começou a frequentar a Universidade de St. Andrews, determinado a seguir, enquanto ainda podia, uma vida tão normal quando possível, onde conheceu a plebeia Kate pela primeira vez.