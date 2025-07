"Atentados em Londres: A Caça aos Bombistas do 7 de julho" estreia-se esta terça-feira, 1 de julho, na Netflix. A série documental contra a história de um dos mais devastadores ataques terroristas em solo britânico e das três semanas de "pânico, paranoia e caça ao homem que impactaram para sempre a Grã-Bretanha — contada por quem a viveu".

"No 20.º aniversário da tragédia de 07/07, a equipa vencedora do BAFTA que nos trouxe 'Gun No. 6' e '24 Hours in Police Custod' apresenta esta série marcante que lança uma nova luz sobre aquelas semanas sem precedentes e o seu impacto na atualidade", destaca o serviço de streaming.

No dia 7 de julho de 2005, quatro homens britânicos detonaram bombas suicidas no sistema de transportes londrino, matando 52 pessoas e ferindo mais de 700. Duas semanas depois, um segundo ataque falhado motivou a maior caça ao homem de sempre na Grã-Bretanha, que culminou no disparo fatal da polícia contra um homem inocente. Enquanto o país tentava compreender estes trágicos acontecimentos, as autoridades encetaram uma corrida contra o tempo para impedir novos ataques.

Os episódios contam com entrevistas exclusivas, imagens de arquivo inéditas e relatos em primeira mão de sobreviventes, familiares das vítimas, pessoas que conheciam os bombistas e a inspetores da polícia. O especialista em explosivos responsável pelo caso, o primeiro-ministro, o diretor do MI5, a família de Jean Charles de Menezes, agentes da unidade de armas de fogo, cidadãos heróis e jornalistas e ativistas que tentaram desvendar a verdade destas semanas frenéticas também participam na série.

"Esta série cativante e envolvente transporta-nos para os acontecimentos, minuto a minuto, seguindo as ondas de choque dos ataques e a caça aos responsáveis. Como e porque é que isto aconteceu?", questiona a Netflix.