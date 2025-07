A quarta temporada de "The Bear" estreou-se no final de junho no Disney+.

A FX não quer largar os talheres: esta segunda-feira, 1 de julho, o canal confirmou que "The Bear" foi renovada para a quinta temporada. A quarta época da série estreou-se a 26 de junho no Disney+. "'The Bear' continua a ser uma das séries favoritas do público em todo o mundo, e a reação a esta temporada — refletida numa audiência incrivelmente elevada — tem sido tão espetacular como a de qualquer uma das anteriores", destacou John Landgraf, presidente da FX, citado pela Variety. "Ano após ano, Chris Storer, os produtores, o elenco e a equipa fazem de 'The Bear' uma das melhores séries da televisão, e estamos entusiasmados por continuarem a contar esta magnífica história", acrescentou. A quarta temporada de "The Bear" estreou-se no final de junho ao Disney+. Os dez novos episódios chegaram de uma assentada à plataforma e continuam a seguir Carmy e companhia na missão de aprimorar, até à excelência, o seu restaurante de Chicago. "Com desafios à espreita a cada canto, a equipa tem de se adaptar, transformar e ultrapassar os obstáculos. Nesta temporada, a busca pela excelência não reside apenas em ser melhor, mas em perceber aquilo que é realmente importante", resume a plataforma em comunicado. "Há uma coisa realmente verdadeira sobre restaurantes," diz Carmy no trailer dos novos episódios. "Nunca estás sozinho", acrescenta. Veja o trailer: A série criada por Christopher Storer conta ainda com com Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt e Molly Gordon no elenco. Nomeado Programa de Televisão do Ano pela AFI nas três primeiras temporadas, "The Bear" recebeu 11 Emmys na sua segunda temporada, naquela que é a maior vitória de sempre para uma série de comédia num só ano.