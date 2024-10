"Desassossego" é a nova aposta da RTP Play. A série de Cátia Silva estreia-se esta quinta-feira, dia 31 de outubro, no serviço de streaming e vai acompanhar a história de Laura, Ana e Vasco, três histórias de jovens adultos que lidam com as vicissitudes da vida.

Em conversa com o SAPO Mag, a autora e realizadora explica que a ideia para a série de seis episódios surgiu da "vontade de falar da saúde mental". "A ideia para a série veio da vontade de falar da saúde mental tendo em conta a minha experiência pessoal e fez sentido fazer a ligação com o mundo das redes sociais. Inevitavelmente, já todos fazemos parte do mundo digital e isso trouxe para as nossas vidas, de forma inconsciente, uma busca incessante pela felicidade aparente que vemos nas redes dos outros. Contudo, nem tudo o que parece é no faz-de-conta do digital", explica Cátia Silva.

Para a autora, "o maior desafio foi criar 3 arcos de personagens diferentes que se interligavam entre si". "Foi um processo demorado e trabalhoso, em que tem que se dar profundidade e cáracter a cada um deles sem esquecer o objetivo para onde caminha a narrativa", conta ao SAPO Mag.

"Escrever seis episódios, foi também, bem mais complexo do que eu esperava, pois a série segue uma estrutura de 5 atos como um tudo, depois cada episódio segue a linha estrutural dos três atos. Primeiramente, faço o esqueleto dos cinco atos e começo a trabalha-la episódio a episódio, depois é quase um jogo de dar uma passo à frente e outro atrás, várias vezes, até que se tenha o corpo da narrativa", explica Cátia Silva.

A série acompanha três jovens adultos com vidas diferentes, mas com um ponto em comum: o desassossego. Ao longo dos episódios, a ansiedade, depressão, a entrada dos jovens no mundo do trabalho, principalmente no artístico, e o impacto das redes sociais para o nosso bem-estar físico e mental são os temas centrais.

A série é protagonizada por Maria de Sá (Laura), Filipe Matos (Vasco), Ela Freitas (Ana), Amélia Videira (Avó de Ana) e Gabriela Relvas (agente de Laura).

Veja o trailer:

"Laura está a atingir o limite de viver duas vidas: a de influencer, com qual não se identifica, e a outra que se tornou um desassossego constante que alterna entre ataques de ansiedade e picos efémeros de felicidade. Já Vasco ficou desempregado depois da companhia teatral à qual pertencia ter fechado. Começa a trabalhar como estafeta para uma pizzaria, mas ainda assim vê a oportunidade de ter uma sugar mommy. Sente que já não controla a sua vida e já nem sabe quem é. Nesta desordem conhece Laura através de uma aplicação amorosa e reencontra a irmã, Ana. Vasco saiu de casa depois da morte da mãe e Ana nunca mais o viu, culpa-o de a ter abandonado e é agora uma adolescente fechada e insegura, com vergonha de se ver ao espelho e com problemas sociais", resume a RTP em comunicado.

RTP Play estreia nova minissérie:

Segundo Cátia Silva, "os três jovens estão insatisfeitos e infelizes com as suas vidas". "Esta sensação é transversal a muitos de nós que nos sentimos inseguros no nosso corpo, nos sentimos pressionados pela sociedade a seguir um padrão social, que por vezes é vazio e sem qualquer virtude, nos sentimos descontentes com a nossa vida profissional, nos sentimos perdidos no meio de situações familiares tóxicas e irreversíveis", defende.

"O 'Desassossego' é para todas essas pessoas que precisam de saber que não estão sozinhas e por mais cliché que isso seja, ninguém gosta de estar sozinho em situações frágeis e difíceis. É um convite, também, à reflexão sobre o mundo digital e como eles nos afeta porque ainda vamos a tempo de lhe tirar esse poder", frisa a autora.

"O maior desafio foi tornar os momentos mais reais e ordinários cativantes. As pessoas que sofreram ou sofrem de ansiedade, depressão, frustração profissional ou pessoal sabem que a vida deles passa a ter muitas horas de silêncio e de ações mundanas. Em que muitas vezes, tomar banho, vestir-se e fazer uma boa refeição se torna um verdadeiro desafio. E, acabei por concluir que passar a realidade, também é fazer o público assistir à personagem a comer em silêncio, se isso o fizer refletir sobre a temática da série", remata Cátia Silva.