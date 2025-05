A Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de "FUBAR", que promete Arnold Schwarzenegger numa dança cheia de sedução e perigo com Carrie-Anne Moss, outro ícone do cinema de ação.

Primeira série na carreira de Schwarzenegger e do grande sucesso da Netflix em 2023, a história com muita ação e comédia no mundo da espionagem andava à volta das dinâmicas familiares de Luke e Emma Brunner (Monica Barbaro), pai e filha que descobriam que ambos trabalhavam em segredo como operacionais da CIA e a sua relação se baseava em mentiras.

Na segunda temporada, "o agente veterano da CIA Luke Brunner tencionava reformar-se, mas a sua última missão, em que teria de salvar outra agente (que, por acaso, era a própria filha), levou-o a mudar de ideias. E cá está ele, de volta, a enfrentar novos vilões, como uma antiga paixão sua, que ameaça destruir o mundo... se não destruir primeira a vida dele", resume a apresentação oficial.

Com estreia marcada na Netflix para 12 de junho (o fim de semana do Dia do Pai em vários países anglo-saxónicos), regressam Monica Barbaro (poucos meses após ter sido nomeada para os Óscares por "A Complete Unknown"), Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Aparna Brielle, Andy Buckley, Barbara Eve Harris e Scott Thompson.

Além de Carrie-Anne Moss, as outras novidades no elenco são Guy Burnet, noutra "dança" intensa com a personagem de Monica Barbaro, e Jay Baruchel.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.