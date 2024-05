"FUBAR" conquistou Carrie-Anne Moss para o elenco da segunda temporada, num autêntico cruzamento de "Exterminador Implacável" e Matrix", duas das sagas mais revolucionárias do cinema de ficção científica, ação e efeitos especiais.

Primeira série na carreira de Schwarzenegger e do grande sucesso da Netflix em 2023, a história com muita ação e comédia no mundo da espionagem andava à volta das dinâmicas familiares de Luke e Emma Brunner (Monica Barbaro), pai e filha que descobriam que ambos trabalhavam em segredo como operacionais da CIA e a sua relação se baseava em mentiras.

Nos novos episódios, a atriz imortalizada no cinema pelo papel de Trinity vai interpretar Greta Nelso, uma antiga agente da Alemanha Oriental que ameaça destruir o mundo... se não acabar primeiro com a vida de Luke, com quem partilha um passado de rivalidade e romance.

Ainda sem data de estreia pois a rodagem arrancou no final de abril, regressam ao elenco Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle, Andy Buckley e Jay Baruchel.