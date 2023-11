A série vai para o ar todas as quinta-feiras, sempre em episódio duplo.

Produzida por Benjamin Cavell, Ed Redlich, Christopher Chulack, Sarah Timberman e Carl Beverly, a sexta temporada de "SEAL Team" chega no dia 16 de novembro, às 22h15, à FOX.

A série segue as vidas profissionais e pessoais da unidade de elite da marinha norte-americana, enquanto estes treinam, delineiam estratégias e executam as missões mais perigosas e exigentes que o país lhes pede em solo internacional.

"Jason Hayes (David Boreanaz) é o respeitado e intenso líder da equipa Bravo, cuja vida familiar sofreu bastante como consequência do seu trabalho como soldado", adianta o canal.

Na sexta temporada, a Bravo é apanhada numa emboscada mortal e não sairá ilesa. "Posteriormente, a equipa e as suas famílias reúnem-se para avaliar as consequências. Além disto, é destacada para uma missão de alto risco em território controlado pelos russos, enquanto Clay luta pela sua recuperação; e trabalha com as YPJ para descobrir quem é responsável pelo bombardeamento do U.S.S. Crampton", resume a FOX.