"Somebody Somewhere" regressa com sete novos episódios ao serviço da Max a 28 de outubro.

Também serão os últimos: esta é aterceira e última temporada da aclamada série vencedora do prémio Peabody e nomeada para os Independent Spirit Awards é protagonizada, escrita e produzida pela comediante e cantora Bridget Everett.

Ambientada numa pequena comunidade do Kansas, terra-natal de Everett, a série é produzida pelos irmãos Duplass ("Togetherness", "Room 104") e foi criada por Hannah Bos e Paul Thureen, cujo percurso tem passado pela 'dramedy' norte-americana na escrita de episódios de "High Maintenance" ou "Mozart in the Jungle" e do filme "Driveways".

"A lutar contra a perda e a aceitação, cantar é a salvação de Sam e leva-a numa jornada onde se irá descobrir a si própria e a uma comunidade de estranhos que não se integram, mas não desistem, mostrando que é possível encontrar as suas pessoas e a sua voz. Seja onde for, em qualquer lugar. Na terceira temporada assistimos a um crescimento contra todas as probabilidades", resume a sinopse oficial.

O elenco da terceira temporada inclui Jeff Hiller, Mary Catherine Garrison, Tim Bagley, Murray Hill, Jennifer Mudge, Mercedes White e Meighan Gerachis, além de Ólafur Darri Ólafsson.

