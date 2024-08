Antecipando o regresso marcado para 18 de setembro, a SkyShowtime divulgou o trailer oficial da segunda temporada de "Tulsa King".

Com a nova canção inédita “Get By”, da estrela country americana Jelly Roll, que fará uma participação especial à frente das câmaras, as atenções voltam a estar centradas em Sylvester Stallone como Dwight "The General" Manfredi, o 'capo' de Nova Iorque determinado a consolidar com um novo gangue um império do crime em Tulsa.

"Dwight (Stallone) e a sua equipa continuam a construir e a defender o seu império em crescimento em Tulsa, mas quando se orientam, apercebem-se de que não são os únicos a quererem fazer valer os seus direitos. Com ameaças iminentes da máfia de Kansas City e de um empresário local muito poderoso, Dwight esforça-se por manter a sua família e a sua equipa em segurança e, ao mesmo tempo, controlar todos os seus assuntos. Além disso, ele ainda tem assuntos pendentes em Nova Iorque", resume o serviço de streaming, onde está disponível a primeira temporada com 10 episódios.

A série criada por Taylor Sheridan (saga "Yellowstone") volta a ter como principal argumentista Terence Winter ("Boardwalk Empire", "O Lobo de Wall Street") e junta ainda no elenco Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund e Dana Delany.

VEJA O TRAILER.