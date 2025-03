"Tulsa King" vai ter uma terceira temporada com Sylvester Stallone como o 'capo' Dwight "The General" Manfredi.

Esta terça-feira, a Paramount+ anunciou que tinha começado a produção na cidade de Atlanta e no estado do Oklahoma da série de sucesso, parte do "império" televisivo de Taylor Sheridan, de que fazem parte "1883", "1923", "Landman", "Lawmen: Bass Reeves", "Lioness", "Mayor of Kingstown" e, claro, "Yellowstone".

Em Portugal, as duas temporadas, com 10 episódios casa, podem ser vista no serviço de streaming SkyShowtime.

Não existe data de estreia para a terceira temporada, mas a imprensa especializada estima que é provável que seja ainda este ano, no último trimestre.

A renovação da série sobre o 'capo' de Nova Iorque determinado a consolidar um novo império do crime em Tulsa não é uma surpresa: a estreia da segunda temporada, em setembro de 2024, foi a mais vista de sempre na história da Paramount+.

"Dwight (Stallone) e a sua equipa continuam a construir e a defender o seu império em crescimento em Tulsa, mas quando se orientam, apercebem-se de que não são os únicos a quererem fazer valer os seus direitos. Com ameaças iminentes da máfia de Kansas City e de um empresário local muito poderoso, Dwight esforça-se por manter a sua família e a sua equipa em segurança e, ao mesmo tempo, controlar todos os seus assuntos. Além disso, ele ainda tem assuntos pendentes em Nova Iorque", resumia o serviço de streaming.