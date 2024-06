A segunda temporada de "Tulsa King" já tem data de estreia e as primeiras imagens do regresso de Sylvester Stallone como Capo Dwight "The General" Manfredi.

Ainda em rodagem em Oklahoma e Atlanta, a Paramount+ anunciou a estreia da série a 15 de setembro nos EUA e Canadá e nos mercados internacionais no dia 16. Em Portugal, será um exclusivo no serviço de streaming SkyShowtime, onde está disponível a primeira temporada com 10 episódios.

Com direito a uma passagem pela prisão, as imagens mostram o mafioso de Nova Iorque e o novo gangue que juntou a aumentar o seu império do crime em Tulsa.

VEJA O TEASER TRAILER ORIGINAL.

Segundo a descrição oficial, "Dwight e o seu gangue continuam a construir e defender o seu império crescente em Tulsa, mas numa altura em que já estão orientados percebem que não são os únicos com interesses a defender. Com a ameaça iminente da máfia de Kansas e de um empresário local muito poderoso, Dwight luta para manter a sua família e sua equipa em segurança enquanto controla todos os seus interesses, sem esquecer que tem assuntos por resolver em Nova Iorque".

No elenco de "Tulsa King" destacam-se ainda Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund e Dana Delany.