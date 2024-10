Nas entrevistas a propósito "The Peguin", Colin Farrell não se mostrou muito entusiasmado com a possibilidade de uma segunda temporada da produção da Max, confessando ter ficado completamente desgastado com o trabalho de caracterização necessário para o transformar no mafioso Oz Cobb.

Não é um problema que vá ter com "Sugar", cuja renovação para a segunda temporada foi anunciada oficialmente pela Apple TV+ na quarta-feira.

O ator irlandês voltará a meter-se na pele menos complicada do detetive privado John Sugar, que regressa a Los Angeles para investigar o caso de outra pessoa desaparecida, enquanto continua a procurar respostas sobre o paradeiro da sua própria irmã.

Exibida entre abril e maio, a primeira temporada, com oito episódios dirigidos pelo brasileiro Fernando Meirelles ("Cidade de Deus", "O Fiel Jardineiro"), também um dos produtores executivos, andava à volta da investigação do desaparecimento da neta de um produtor de Hollywood na Cidade dos Anjos.

No elenco da produção norte-americana estavam ainda Amy Ryan, Kirby Howell-Baptiste, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris e James Cromwell.