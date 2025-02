A espera pela terceira temporada de "Euphoria" já vai longa - a segunda parte da série estreou-se em 2022 e ainda não foi confirmada a data de estreia dos novos episódios. Em entrevista ao Deadline, Francesca Orsi, responsável da HBO, falou sobre o futuro da produção protagonizada por Zenday.

Ao site, a diretora de drama do serviço de streaming adiantou que a terceira temporada poderá ser a última. "Já falámos sobre isso, não acho que nada esteja decidido até estar, mas foi discutido que este poderá ser o fim", explicou, sublinhando que os fãs vão "ficar muito satisfeitos com esta temporada e com a forma como vão terminar as narrativas de cada personagem".

A terceira temporada de "Euphoria" vai contar com oito episódios e deverá estrear-se em 2026, na Max.