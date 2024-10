Foi divulgado o primero 'teaser trailer' de "The Agency", uma série aguardada com expectativa pelos nomes envolvidos no elenco.

Além do protagonismo de Michael Fassbender e dos mais mediáticos Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith e Richard Gere, pelos episódios vão passar regularmente atores como Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon e Reza Brojerdi. Entre os convidados, destaque para Hugh Bonneville, da série "Downtown Abbey".

O thriller político e de espionagem é uma novidade para a plataforma SkyShowtime, que promete revelar em breve a data de estreia, ainda este ano.

Com Joe Wright a dirigir os dois primeiros episódios, "The Agency" é uma nova versão da aclamada série policial francesa "Le Bureau", que se chamou "A Agência Clandestina" em Portugal, vencedora do prémio Syndicat Français de la Critique de Cinéma em 2015, baseada em relatos de antigos espiões e inspirada em acontecimentos recentes.

Segundo a apresentação oficial, a nova história "segue Martian (Fassbender), um agente secreto da CIA, que recebe ordens para abandonar a sua vida à paisana e regressar à estação de Londres. Quando o amor que deixou para trás reaparece, o romance reacende-se. A sua carreira, a sua verdadeira identidade e a sua missão são postas em confronto com o seu coração, lançando-os a ambos num jogo mortal de intriga e espionagem internacional".

VEJA O TRAILER.