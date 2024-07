Richard Gere é a mais recente novidade no elenco de grandes estrelas que atraiu uma nova série da Showtime.

O ator de 74 anos vai entrar em "The Agency", uma série em registo de 'thriller' político que já atraiu Michael Fassbender para ser o protanista e ainda Jeffrey Wright, recentemente nomeado para os Óscares por "American Fiction".

Conhecido por filmes como "American Gigolo", "Oficial e Cavalheiro", "Pretty Woman”, “A Raiz do Medo" e "Chicago", esta será uma das poucas presenças de Gere até agora no pequeno ecrã: esse currículo inclui apenas o telefilme "E a Banda Continua a Tocar" (1993) e a minissérie britânica “MotherFatherSon” (2019).

“Richard Gere pertence a uma categoria própria, adorado por gerações de fãs em todo o mundo pela sua excecional capacidade de infundir profundidade e autenticidade em cada função que desempenha”, destacou no comunicado o presidente executivo da Showtime.

“O novo 'thriller' político acompanha Martian (Fassbender), um agente secreto da CIA, que recebeu a ordem de abandonar a sua vida secreta e regressar ao departamento de Londres. Quando o amor que deixou para trás reaparece, o romance reacende. A sua carreira, a sua verdadeira identidade e a sua missão estão contra o seu coração; lançando ambos num jogo mortal de intriga e espionagem internacional”, resume a plataforma.

Gere será Bosko, um chefe do departamento com um passado histórico depois de servir como agente secreto durante oito anos.

Já em rodagem em Londres, com Joe Wright a dirigir os dois primeiros episódios, "The Agency" será uma nova versão da aclamada série policial francesa "Le Bureau", que se chamou "A Agência Clandestina" em Portugal, vencedora do prémio Syndicat Français de la Critique de Cinéma em 2015, baseada em relatos de antigos espiões e inspirada em acontecimentos recentes.

Com um elenco encabeçado por Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Jean-Pierre Darroussin, Florence Loiret Caille, Léa Drucker, Zineb Triki, Gilles Cohen, Mathieu Amalric e Elodie Navarre, a série com cinco temporadas até 2020 e 50 episódios contava a história de um departamento dentro da Direção Geral de Segurança Externa que treina os agentes secretos franceses para operações no exterior.