"The Confidante" é a primeira série francesa da Max. A temporada de quatro episódios é protagonizada por Laure Calamy e chega a 11 de outubro, com a estreia de um episódio por semana.

Inspirado em acontecimentos reais, o thriller psicológico segue Christelle “Chris” Blandin, uma parisiense obcecada pela música rock, que, depois de testemunhar os angustiantes ataques terroristas de 13 de novembro de 2015, rapidamente se aproxima de uma comunidade de sobreviventes.

"Alegando que o seu melhor amigo Vincent foi uma das dezenas de pessoas feridas no Bataclan Theatre, Chris torna-se num recurso indispensável para o grupo, tendo um papel proeminente numa associação de sobreviventes. Embora o seu empenho pareça implacável, as discrepâncias começam a apimentar a sua história – levantando sérias dúvidas entre as verdadeiras vítimas da tragédia. Uma minissérie instigante de quatro partes, 'The Confidante' questiona a própria natureza da verdade… e a teia das mentiras deixadas na esteira de uma mulher", resume a Max.

Realizada por Just Philipppot, a minissérie é uma adaptação do livro de Alexandre Kauffmann, "La Mythomane du Bataclan" (Éditions Goutte d'Or).

O elenco conta com Laure Calamy, Arieh Worthalter, Annabelle Lengronne, Alexis Manenti, Ava Baya e Anne Benoît.