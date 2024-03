Sophie Ellis-Bextor subiu ao palco do Bataclan, em Paris, no passado dia 5 de março. Antes de apresentar o tema "Murder On The Dancefloor", a cantora homenageou as vítimas do ataque terrorista de 2015.

"Não me parece certo simplesmente dançar uma música chamada 'Murder On The Dancefloor' sem notar e prestar homenagem à história”, disse a artista. "Tudo o que quero dizer é que ‘Murder On The Dancefloor’ não é uma música com qualquer tipo maldade no seu coração", acrescentou.

Sophie Ellis-Bextor sublinhou ainda que o objetivo da canção, "tal como este local", é animar "dar alegria" às pessoas.

Veja o vídeo: