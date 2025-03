A segunda temporada de "The Last of Us" estreia-se a 14 de abril na Max. Esta semana, a Variety revelou detalhes sobre os novos episódios.

De acordo com a revista, Joe Pantoliano ("Matrix" ou "Os Sopranos") vai juntar-se ao elenco da série baseada no popular videojogo. Nos episódios da segunda temporada, o ator vai vestir a pele de Eugene.

Joe Pantoliano trabalhou com as irmãs Wachowski, no seu primeiro filme, "Bound - Sem Limites" (1996), tendo feito parte do elenco de filmes como "Negócio Arriscado", "Os Goonies", "La Bamba", "Império do Sol", "Fuga à Meia-Noite", "O Fugitivo", a saga "Bad Boys", "Memento", "Demolidor - O Homem Sem Medo", "Percy Jackson e os Ladrões do Olimpo", bem como da série "Os Sopranos".

VEJA O TEASER:

Com sete episódios, a série HBO Original vencedora dos Emmys avança cinco anos em relação à primeira temporada. "Joel e Ellie são atraídos para um conflito entre si e um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que deixaram para trás", adianta a produção.

O elenco marca o regresso de Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria).

Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Jeffrey Wright (Isaac) são as novas caras do elenco da série.

A segunda temporada, escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann, vai contar ainda com a participação especial de Catherine O’Hara.