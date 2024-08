A segunda temporada de "The Last of US" chega apenas em 2025, mas a Max já revelou o primeiro teaser dos novos episódios. A história vai centrar-se apenas em parte do segundo volume do videojogo.

A nova temporada vai contar com menos episódios: sete, um deles "bastante grande" em duração, revelou Craig Mazin e Neil Druckman, a dupla de criadores e produtores da série.

Veja o teaser:

“O material da história que obtivemos da Parte II do jogo é muito mais do que da história do primeiro jogo, portanto parte do que tivemos que fazer desde o início foi descobrir como contar essa história ao longo de temporadas. Quando se faz isso, procuram-se pontos de rutura naturais e, conforme definimos, sentiu-se que, nesta temporada, chegava depois de sete episódios”, explicou Mazin.

Com isto, a dupla assume que está a projetar que a série dure três temporadas e possivelmente quatro, mesmo que apenas a segunda tenha recebido luz verde da HBO e o futuro depende das audiências.

“Achamos que não seremos capazes de contar a história mesmo com duas temporadas [2 e 3] porque estamos a levar o nosso tempo e a seguir por direções curiosas, tal como fizemos um pouco na primeira. Sentimos que é quase certo que – enquanto as pessoas continuarem a ver e pudermos continuar a fazer mais televisão – a terceira temporada será significativamente maior. E, de facto, a história pode exigir a quarta temporada”, indicou Mazin.

E reforçou este ponto mais à frente: "Uma coisa é absolutamente certa, não vejo como poderíamos contar a história que falta após a conclusão da segunda temporada em mais uma temporada”-

As filmagens estão a decorrer em Vancouver, no Canadá, desde fevereiro e prolongam-se até agosto.

Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey como protagonistas, Gabriel Luna e Rutina Wesley também vão regressar.

O novo elenco já anunciado vai contar com Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O’Hara é também atriz convidada.

Baseada no videojogo “The Last of Us”, desenvolvido pela Naughty Dog para as consolas PlayStation, a história tem lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída. "Joel, um duro sobrevivente, é contratado para escoltar Ellie, uma rapariga de 14 anos de idade, para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho, torna-se numa jornada brutal e dolorosa, já que ambos têm de atravessar os EUA e depender um do outro para sobreviver", resume a HBO.