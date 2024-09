Foi divulgado o trailer final de "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft".

Vinte e cinco anos após o lançamento do primeiro jogo, Lara Croft continua a explorar novos territórios, agora no pequeno ecrã, com uma série de animação com oito episódios que chega à Netflix a 10 de outubro.

Uma grande aposta da plataforma, que deu luz verde a duas temporadas, a história pega no que acontece após a bem-sucedida trilogia de videojogos "Survivor" ("Tomb Raider", "Rise of the Tomb Raider" e "Shadow of the Tomb Raider"), mostrando o próximo capítulo das aventuras da icónica exploradora entre mistérios de civilizações antigas e a descoberta de segredos perdidos em locais tão deslumbrantes quanto perigosos.

Além de Hayley Atwell na versão original como a voz de Lara Croft e Richard Armitage como uma personagem chamada Devereaux, os fãs dos videojogos reconhecerão Earl Baylon e Allen Maldonado, que retomam respetivamente as vozes de Jonah Maiava e Zip.

"Após os acontecimentos da série 'Survivor', Lara Croft abandona os amigos para embarcar sozinha em aventuras cada vez mais perigosas. Porém, tem de regressar a casa quando um perigoso artefacto chinês é roubado da sua coleção privada por alguém com quem tem uma peculiar ligação pessoal. Segue-se uma ousada perseguição que a leva numa aventura pelo mundo inteiro, até às mais profundas catacumbas, onde será forçada a confrontar a sua verdadeira essência e a decidir que tipo de heroína quer ser", resume a sinopse oficial da Netflix.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.